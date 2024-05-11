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Спорт

Ралли внедорожников «Кудяевские озера» прошли в Новоржеве

Соревнования внедорожников 4X4 «Кудяевские озера», посвященные Дню Победы, в очередной раз прошли в Новоржевском округе сегодня, 11 мая, сообщает газета «Земля новоржевская».

Ралли внедорожников «Кудяевские озера» прошли в Новоржеве. Фото здесь и далее: газета «Земля новоржевская»

На дистанции вышли 25 экипажей из Великих Лук, Пскова, Пушкинских Гор, Острова, Себежа, Дедовичей, Красногородска, Бежаниц, Локни, Опочки, Новосокольников и Новоржева (Вески).

У участников была возможность показать свои силы в четырёх классах по уровню сложности: «Стандарт», «Подготовленный», «Спорт» и «Экстрим».

«Из-за сырой погоды и обильных осадков трасса оказалась весьма сложной. Не всем участникам удалось преодолеть испытания грязью и добраться до финиша. Не один раз гонщиков выручала дежурившая на участках спецтехника. На протяжении шести часов спортсмены «сражались» с грязями. Бесстрашно водители вели свои автомобили в самые, пожалуй, непролазные места, а штурманы по пояс бросались в холодную воду и грязевое месиво, чтобы как можно быстрее вытащить авто из затягивающих кудяевских болотин», – отметили в газете.

«Дорогие друзья! Несмотря на холодную погоду, сегодняшнее мероприятие получилось ярким и зрелищным. Спасибо всем, кто дошел до финиша. Спасибо за волю к победе тем, кто не смог этого сделать, но очень старался. Спасибо зрителям за поддержку участников и позитив. Ждём вас на нашей красивой кудяевской земле осенью на новые соревнования!» – приветствовала участников ралли, их группы поддержки и зрителей глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

По итогам заезда «Стандарт» первым финишировал экипаж Владимира Васильева и Алексея Карусевича (Локня – Псков). Вторыми стали великолучане Николай Белоусов и Юрий Трей. Третье место у экипажа из Вески – Николая Соколова (старшего) и Николая Соколова (младшего).

Лидерами этапа «Подготовленный класс» стали Артем Васильев и Алексей Смирнов из Красногородска. Вторыми пришли вескинцы – два Николая Соколовых. Бронзу получили Андрей Андреев и Николай Ефимов, представлявшие Пушкинские Горы и Новоржев.

В группе «Экстрим» первое место взял экипаж из Бежаниц – Алексей Агачанов и Алексей Капков. Серебряными призерами стали островичи Владимир Максимов и Андрей Казанкин. Третье место завоевали Вячеслав Гожев и Антон Горбачев из Великих Лук.

А в группе «Спорт» лидерами заезда стали Максим Иванов и Александр Зуев (Великие Луки). Второе победное место – у экипажа из Новосокольников, Бориса Борисова и Сергея Жукова.

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