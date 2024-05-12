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Культура

Историческую программу «Кто мы» снимут в доме-музее Пушкина в Михайловском

Дом-музей А. С. Пушкина в Михайловском завтра, 13 мая, станет площадкой для съёмок новой программы Феликса Разумовского в рамках цикла его исторических очерков «Кто мы». Об этом ПАИ сообщили в Государственном Пушкинском заповеднике.

Ольга Чернышей. Кабинет Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее подчеркнули: неудивительно, что в год 225-летия Пушкина публицист решил обратиться к фигуре первого поэта России, чьё творчество оказало решающее влияние не только на формирование современного русского литературного языка и литературные процессы в целом, но и — шире — на формирование русского национального самосознания. «Мы надеемся, что будущая программа поможет привлечь ещё больше внимания к личности Пушкина, к его культурному наследию, масштаб и значимость которого нельзя переоценить», — резюмировали в Михайловском.

Всех, кто планирует быть в Святогорье в день съёмок, в музее попросили учесть, что работа телевизионщиков в доме поэта запланирована на вторую половину дня, в связи с чем для посетителей с 14:00 он будет закрыт. «Мы приносим извинения своим гостям за вынужденные неудобства и верим, что найдём у них понимание», — сообщается в письме из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

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