В России планируют внедрение новой системы высшего образования
С 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата на должность вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов. С 2026 года планируется её полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузов страны», — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
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