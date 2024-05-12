В России планируют внедрение новой системы высшего образования

13:56, 12 мая 2024, ПАИ



С 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата на должность вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов. С 2026 года планируется её полномасштабное внедрение в более чем тысяче вузов страны», — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.