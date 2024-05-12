В Великих Луках горит дачный дом
Пожарные ликвидируют возгорание дачного дома в СНТ «Подснежник-1» в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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