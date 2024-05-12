В Великих Луках горит дачный дом

14:25, 12 мая 2024, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание дачного дома в СНТ «Подснежник-1» в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.