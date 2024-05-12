В России появится новый учебник по истории для 5–9-х классов

15:50, 12 мая 2024, ПАИ

В России появится новый учебник по истории для 5–9-х классов. Сейчас идёт конкурс на создание нового пособия, сам же учебник будет готов к сентябрю 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендованного Госдумой РФ на пост министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Идёт конкурс на создание учебника, как мы и говорили, для 5–9-х классов. Мы надеемся, что к новому учебному году будет единый учебник по истории нашей страны для 5–9-х классов», — сказал Кравцов на пресс-подходе в Госдуме РФ.

Он также отметил, что идёт подготовка к созданию единого учебника по обществознанию.