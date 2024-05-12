Трёх ладожских нерпят спасли в Ленинградской области
Трёх ладожских нерпят спасли в Ленинградской области. Их доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Подробности о спасённых детенышах и о том, как их спасли, специалисты обещали рассказать позже.
При этом поток нерп в этом году бьёт все рекорды. Сотрудники центра рассказывают, что новых пациентов им доставляют каждый день. В первые майские праздники был поставлен рекорд количества одновременно прибывших пациентов. На лечение поступили сразу пятеро малышей – и все в тяжёлом состоянии.
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