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Общество

Трёх ладожских нерпят спасли в Ленинградской области

Трёх ладожских нерпят спасли в Ленинградской области. Их доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Подробности о спасённых детенышах и о том, как их спасли, специалисты обещали рассказать позже.

При этом поток нерп в этом году бьёт все рекорды. Сотрудники центра рассказывают, что новых пациентов им доставляют каждый день. В первые майские праздники был поставлен рекорд количества одновременно прибывших пациентов. На лечение поступили сразу пятеро малышей – и все в тяжёлом состоянии.

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