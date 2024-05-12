Трёх ладожских нерпят спасли в Ленинградской области

17:09, 12 мая 2024, ПАИ

Трёх ладожских нерпят спасли в Ленинградской области. Их доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Подробности о спасённых детенышах и о том, как их спасли, специалисты обещали рассказать позже.

При этом поток нерп в этом году бьёт все рекорды. Сотрудники центра рассказывают, что новых пациентов им доставляют каждый день. В первые майские праздники был поставлен рекорд количества одновременно прибывших пациентов. На лечение поступили сразу пятеро малышей – и все в тяжёлом состоянии.