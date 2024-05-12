Пьяный водитель протаранил два автомобиля в Пскове
Пьяный водитель протаранил два автомобиля на перекрёстке улиц Чудской и Поземского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По словам очевидцев, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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