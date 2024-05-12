Игорь Иванов поздравил медицинских сестёр с профессиональным праздником

18:42, 12 мая 2024, ПАИ

Медицинских сестёр от имени профсоюзов Псковской области поздравил с профессиональным праздником – Днём медицинской сестры председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Благородное призвание медицинских сестёр требует самоотдачи, профессионализма и высокой ответственности, отметил в своём поздравлении лидер профдвижения региона. Он также подчеркнул, что медсёстры являются неоценимым звеном здравоохранения, обеспечивающим заботу, поддержку и уход каждому пациенту.

В профсоюзных здравницах Псковской области медицинские сёстры ежедневно заботятся о здоровье отдыхающих, проводят процедуры, помогают и подсказывают. «Ваша доброжелательность и отзывчивость находит горячий отклик у гостей санаториев. Спасибо вам за вашу преданность делу, за ваше терпение и заботу, за вашу невероятную выносливость и доброту. Ваш труд – это исключительно важная часть нашей системы, и мы глубоко ценим ваш вклад», – сказал Игорь Иванов.

Он пожелал, чтобы профессионализм медсестёр всегда находил заслуженное признание, а сердце было наполнено уверенностью в правильности выбора. «С праздником вас, дорогие медицинские сёстры! Благополучия, здоровья и успехов в вашем нелёгком, но благородном труде!» – заключил Игорь Иванов.

Отметим, Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года.

В зависимости от обязанностей медбратья и медсёстры имеют разную специализацию: главные, старшие, младшие, процедурные, палатные, участковые, ассистирующие, диетические и медсёстры-анестезисты.

Освоить профессию можно в медицинских колледжах. При этом для получения работы главной медсестрой потребуется получить диплом о высшем медицинском образовании.

Профессия медицинской сестры востребована. Такие специалисты могут оказывать пациентам помощь на дому, а также работать поликлиниках, больницах, госпиталях, амбулаториях, учебных заведениях, пансионатах, санаториях, реабилитационных центрах, домах престарелых.