Водитель сбил двух подростков и скрылся с места ДТП в Палкино

20:08, 12 мая 2024, ПАИ

Водитель автомобиля «Нива», выехав на обочину, сбил двух подростков в Палкино. ДТП произошло у дома №18 на улице Заречной сегодня, 12 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель, сбив девочку и мальчика, скрылся места ДТП. В результате ДТП двое пешеходов госпитализированы бригадой медицины катастроф в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.