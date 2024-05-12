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Происшествия

Водитель сбил двух подростков и скрылся с места ДТП в Палкино

Водитель автомобиля «Нива», выехав на обочину, сбил двух подростков в Палкино. ДТП произошло у дома №18 на улице Заречной сегодня, 12 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

​Водитель сбил двух подростков и скрылся с места ДТП в Палкино. Фото здесь и далее: ПАИ

Водитель, сбив девочку и мальчика, скрылся места ДТП. В результате ДТП двое пешеходов госпитализированы бригадой медицины катастроф в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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