Праздничный концерт «Пасхальные встречи у Вестников» состоялся в Печорах

22:12, 12 мая 2024, ПАИ

Праздничный концерт «Пасхальные встречи у Вестников» состоялся в паломническом центре Псково-Печерского монастыря сегодня, 12 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Ведущими выступили печеряне Дарья Сомова и Даниил Жоголев. Концертные номера предварял колокольный звон в исполнении студента Печорской духовной семинарии Александра Зиновьева.

В концертной программе выступили солисты и творческие коллективы из Печор и Пскова: детский хор воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, воспитанники центра развития ребёнка – детского сада «Светлячок», образцовый ансамбль гусляров «Лель», детский хореографический ансамбль образцовый художественный коллектив «Бусинки», лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Мирон Алмазов, Илья Цыкунов, Ангелина Алиева, София Семёнова, Светлана Дергунова, Ксения Ермолаева, Анна Яковлева, Алиса Овчинникова.

Литературную композицию о победной Пасхе 1945 года исполнили Артём Стягликов и Ева Гиреева.

В заключение к собравшимся обратился игумен Августин.

«Огромное спасибо ребятам, которые в такие юные годы достигли такого высокого уровня мастерства в тех искусствах, которые они сегодня представили. Вы все большие молодцы», – отметил он.