Митрополит Арсений совершил чин на основание храма Святых Цесаревича Алексия и Врача Евгения Боткина в Пскове

23:00, 12 мая 2024, ПАИ

Митрополит Арсений совершил чин основания храма Святых Цесаревича Алексия и Врача Евгения Боткина при Псковской областной инфекционной больнице сегодня, 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Его высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) и духовенство города Пскова. Песнопения чина исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой.

На богослужении также присутствовали главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, жители и гости Пскова.

По окончании чина основания храма митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.