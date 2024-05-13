Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе

11:16, 13 мая 2024, ПАИ

Электроэнергию будут временно отключать в Локнянском муниципальном округе на этой неделе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 13-го по 14-е, а также 17 мая с 9:00 до 17:00 во время чистки просеки света не будет в деревнях Крестилово, Работино, Рожново, Филиппово.

С 14 по 15 мая с 9:00 до 17:00 для чистки просеки электроэнергию отключат в деревне Прискуха.

С 13 по 17 мая с 9:00 до 17:00 будет отключена ВЛ 0,4 Кв Л6 в филиале «Локнянский» Бежаницкой межрайонной больницы.

С 13 по 15 мая с 9:00 до 17:00 для чистки просеки электроэнергия будет отключена в деревнях Дрехово, Калистово, Гришино, Утехино.

С 16 по 17 мая с 9:00 до 17:00 из-за чистки просеки света не будет в деревне Василево. По этой же причине 13 мая с 9:00 до 17:00 света не будет в деревне Ямно.

Для проведения чистки просеки электричество отключат в деревнях Луковищи, Орехов Брод, Веретье. В этих населённых пунктах отключения света пройдут 14 мая с 9:00 до 17:00.

Также 14 мая с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревень Голенищево, Залужье, Пашково, Самолуково, Ледяха и Щенайлово.

16 мая с 9:00 до 17:00 также не будет света в деревнях Дорка и Марьино.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.