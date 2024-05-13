Великолучанки стали победителями турнира по баскетболу в Смоленской области

11:18, 13 мая 2024, ПАИ

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2013-2014 годов рождения, стали победителями турнира «Кубок Победы» по баскетболу, который прошёл в Десногорске Смоленской области 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Великолучанки под руководством тренера Лилии Ереминой не потерпели ни одного поражения и заняли первое место. Серебро турнира завоевали хозяйки площадки из Десногорска, а замкнули тройку баскетболистки из Рославля.

Лучшим игроком великолукской команды признали Анастасию Курчанову.

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