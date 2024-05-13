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Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобиля на двух подростков в Палкино

Проведение проверки по факту наезда на двух подростков в Палкино поставил на контроль прокурор района, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобиля на двух подростков в Палкино. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Установлено, что вечером 12 мая текущего года водитель автомобиля «Нива» выехал на обочину на улице Заречной в Палкино, сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетних госпитализировали в Псковскую областную больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Водителем оказался 59-летний житель Палкино, за рулём автомобиля он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Машину у него изъяли.

Законность решений, принятых по результатам проверки, будет оценена прокурором района, отметили в надзорном ведомстве.

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