Прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобиля на двух подростков в Палкино

11:37, 13 мая 2024, ПАИ

Проведение проверки по факту наезда на двух подростков в Палкино поставил на контроль прокурор района, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что вечером 12 мая текущего года водитель автомобиля «Нива» выехал на обочину на улице Заречной в Палкино, сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетних госпитализировали в Псковскую областную больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Водителем оказался 59-летний житель Палкино, за рулём автомобиля он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Машину у него изъяли.

Законность решений, принятых по результатам проверки, будет оценена прокурором района, отметили в надзорном ведомстве.