Новая транспортёрная лента появится в аэропорту Пскова

11:30, 13 мая 2024, ПАИ

Из аэропорта Толмачево (Новосибирск) в аэропорт им. княгини Ольги в Пскове передадут транспортёрную ленту, предназначенную для выгрузки багажа из самолета. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

«Ленточный транспортер поможет гораздо быстрее разгружать багаж с воздушных судов. Сейчас это делается вручную», - отметил он.

Добавим, что объявлен тендер на доставку оборудования из Толмачево в Псков.