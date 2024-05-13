Новая транспортёрная лента появится в аэропорту Пскова
Из аэропорта Толмачево (Новосибирск) в аэропорт им. княгини Ольги в Пскове передадут транспортёрную ленту, предназначенную для выгрузки багажа из самолета. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.
«Ленточный транспортер поможет гораздо быстрее разгружать багаж с воздушных судов. Сейчас это делается вручную», - отметил он.
Добавим, что объявлен тендер на доставку оборудования из Толмачево в Псков.
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