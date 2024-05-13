Гуманитарную помощь отправляют из Псковской области участникам СВО

11:34, 13 мая 2024, ПАИ

Гуманитарную помощь, собранную жителями Псковской области, отправляют в зону проведения специальной военной операции в понедельник, 13 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Волонтёры загружают груз в фуру, после чего машина отправится к бойцам. «Сегодня мы загружаем 40 тонн для военнослужащих. Грузим непосредственно необходимые запчасти, адресные посылки, вещи, спальные мешки, свечи – всё, что необходимо ребятам. Старались по максимум закрыть заявки. Естественно, и без строительных материалов мы тоже не обошлись», – рассказала директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва.

По её словам, у военнослужащих сейчас есть потребности в радиостанциях, других технических средствах, средствах гигиены и строительных материалах.

В этот раз гуманитарную помощь помогли собрать неравнодушные жители области, представители бизнеса и правительства Псковской области, подчеркнула Алеся Михачёва.

«Некоторые жители сами изготавливают буржуйки, сети, окопные свечи. Хочу пожелать, чтобы никто не останавливался, продолжал в том же духе, потому что помощь и поддержка нашим бойцам нужна как никогда. Победа должна быть за нами!» – отметила она.

За всё время Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области смог собрать почти 1 800 тонн гуманитарной помощи.