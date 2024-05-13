Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сильные магнитные бури не повлияли на работу оборудования Псковского ОРТПЦ

Сильные магнитные бури, которые прошли на Земле в минувшие выходные дни, не повлияли на работу оборудования филиала РТРС «Псковский областной радиотелепередающий центр» (ОРТПЦ), сообщил корреспонденту ПАИ главный инженер ОРТПЦ Дмитрий Максимов.

«Оборудование работало в штатном режиме, никаких неполадок или проблем с передачей телерадиосигнала зафиксировано не было», – сообщил он.

Магнитные бури не затронули работу Псковского ОРТПЦ. Изображение сгенерировано нейросетью

Утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X, которые вызвали сильные магнитные бури на Земле. На территории Псковской области ночами с 10 на 11 и с 11 на 12 мая можно было наблюдать полярное сияние.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2024

Служба скорой помощи Псковской области в дни магнитных бурь не зафиксировала увеличения вызовов
13 мая 2024

До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 14 мая
13 мая 2024

Сильные магнитные бури не повлияли на работу оборудования Псковского ОРТПЦ
13 мая 2024

Псковская область находится на 39-м месте в рейтинге российских регионов по вводу жилья
13 мая 2024

Гуманитарную помощь отправляют из Псковской области участникам СВО
13 мая 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
13 мая 2024

У пользователей из России вновь появилась возможность легально обновить Windows и Office
13 мая 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...