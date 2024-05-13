Сильные магнитные бури не повлияли на работу оборудования Псковского ОРТПЦ
Сильные магнитные бури, которые прошли на Земле в минувшие выходные дни, не повлияли на работу оборудования филиала РТРС «Псковский областной радиотелепередающий центр» (ОРТПЦ), сообщил корреспонденту ПАИ главный инженер ОРТПЦ Дмитрий Максимов.
«Оборудование работало в штатном режиме, никаких неполадок или проблем с передачей телерадиосигнала зафиксировано не было», – сообщил он.
Утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X, которые вызвали сильные магнитные бури на Земле. На территории Псковской области ночами с 10 на 11 и с 11 на 12 мая можно было наблюдать полярное сияние.
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