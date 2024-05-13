Сильные магнитные бури не повлияли на работу оборудования Псковского ОРТПЦ

12:03, 13 мая 2024, ПАИ

Сильные магнитные бури, которые прошли на Земле в минувшие выходные дни, не повлияли на работу оборудования филиала РТРС «Псковский областной радиотелепередающий центр» (ОРТПЦ), сообщил корреспонденту ПАИ главный инженер ОРТПЦ Дмитрий Максимов.

«Оборудование работало в штатном режиме, никаких неполадок или проблем с передачей телерадиосигнала зафиксировано не было», – сообщил он.