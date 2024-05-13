Псковские телефонные мошенники попытались обжаловать приговор суда в Твери

12:43, 13 мая 2024, ПАИ

Двое жителей Псковской области, осуждённые за телефонное мошенничество в Твери, попытались обжаловать приговор суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Известно, что мужчины работали в паре. Один из них звонил пенсионерам и представлялся сотрудником полиции. После чего говорил, что их родственники попали в ДТП, и требовал с пожилых людей денег в качестве откупа. Второй подсудимый был курьером. Его задачей было забрать деньги от пенсионеров и перевезти в надёжное место.

Всего мошенникам удалось обмануть четырёх жителей Тверской области, которые потеряли в общей сумме 1,5 миллиона рублей. За свои преступления мошенники получили четыре года колонии строго режима. Срок показался им слишком суровым, поэтому они попытались обжаловать его.

Рассмотрев дело, Тверской областной суд счёл наказание справедливым и отклонил апелляцию, оставив срок отбывания наказания без изменений.