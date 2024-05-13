6% работающих псковичей планируют взять кредит на летний отпуск

12:17, 13 мая 2024, ПАИ

6% работающих псковичей планируют взять кредит на летний отпуск, сообщается в опросе SuperJob.

При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (7% против 5% соответственно). Заём для отпуска горожане в возрасте до 44 лет берут чаще тех, кто старше (8 и 4%). Те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, рассматривают возможность взять заём чаще тех, кто получает меньше (8 и 5%). На отпуск за границей кредиты берут чаще, чем на отдых в пределах России (8 и 6%).

Но большинство респондентов (89%) не поддерживает идею отпусков в кредит: «Рассчитываю уложиться в заработанное»; «Есть другие кредиты».

