Служба скорой помощи Псковской области в дни магнитных бурь не зафиксировала увеличения вызовов

12:41, 13 мая 2024, ПАИ

Служба скорой помощи в Псковской области в дни сильных магнитных бурь не зафиксировала роста числа вызовов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил заместитель главного врача по медчасти станции скорой медицинской помощи Псковской области Самир Аль-Араби.

«Число вызовов в эти дни было среднестатистическим: порядка 500 в день», – сообщил медик.

Ранее сообщалось, что магнитные бури 10 и 11 мая не оказали влияния на работу оборудования радиотелепередающего центра Псковской области.