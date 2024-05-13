Служба скорой помощи Псковской области в дни магнитных бурь не зафиксировала увеличения вызовов
Служба скорой помощи в Псковской области в дни сильных магнитных бурь не зафиксировала роста числа вызовов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил заместитель главного врача по медчасти станции скорой медицинской помощи Псковской области Самир Аль-Араби.
«Число вызовов в эти дни было среднестатистическим: порядка 500 в день», – сообщил медик.
Ранее сообщалось, что магнитные бури 10 и 11 мая не оказали влияния на работу оборудования радиотелепередающего центра Псковской области.
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