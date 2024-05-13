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Культура

Псковичи смогут бесплатно посетить концерт «Евгений Онегин» с Башметом и Хабенским

Псковичи смогут бесплатно увидеть музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 9 июня на поляне в Михайловском. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыкально-литературную композицию для слушателей представит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета при участии актёров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.

Концерт будут транслировать на телеканале «Культура».

Вход свободный. Начало в 18:00.

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