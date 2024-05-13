Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.
Привлекательна ли Псковская область для инвесторов? Какие плюсы и минусы отмечают для себя инвесторы в регионе? Какие сферы региональной экономики пользуются наибольшей популярностью у инвесторов?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»