Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:49, 13 мая 2024, ПАИ

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Привлекательна ли Псковская область для инвесторов? Какие плюсы и минусы отмечают для себя инвесторы в регионе? Какие сферы региональной экономики пользуются наибольшей популярностью у инвесторов?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».