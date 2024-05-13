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Общество

Жители Псковской области больше всего опасаются финансовых мошенников

Жители Псковской области больше всего опасаются финансовых мошенников. Таковы данные исследования «Национальный индекс тревожностей» коммуникационной компании КРОС, опубликованного газетой «Коммерсантъ».

А, например, жители соседней Ленинградской области больше прочего боятся терактов. Остальные регионы по соседству с псковичами тоже признались в страхе быть обманутыми мошенниками.

Рисунок: kommersant.ru

В январе – марте о страхе остаться без накоплений из-за телефонных мошенников сообщили жители сразу 29 субъектов РФ.

Следом в списке идут теракты. Согласно результатам исследования, боязнь повторения атаки на «Крокус Сити Холл» вышла на первое место в списке основных тревожностей в 23 регионах. Замыкает тройку страх, вызванный коммунальными авариями: он лидировал в 15 российских субъектах.

Опасения, связанные с диверсиями и атаками беспилотников, стали главным страхом в 13 регионах, а всплеск инфекционных заболеваний – в четырех. Наконец, только в городе федерального значения Севастополе жители больше всего боялись возврата смертной казни.

Боязнь финансового мошенничества вошла в топ-3 страхов в 70 регионах. Столько же раз туда попала и боязнь терактов. Сразу обе тревожности присутствуют в лидирующей тройке 40 субъектов.

Остальные страхи не так повсеместны. Например, коммунальные аварии оказались в топ-3 в 35 регионах, диверсии и атаки БПЛА – в 31, всплеск инфекций – в 20, возврат смертной казни – в 15. В 11 субъектах в тройку вошли опасения, связанные с поведением мигрантов, а в Воронежской области и Северной Осетии – с попытками сорвать президентские выборы. Наконец, в Ямало-Ненецком автономном округе среди трех главных тревожностей оказалась боязнь грызунов.

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