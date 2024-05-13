Путепровод отремонтируют в Пыталовском муниципальном округе

14:03, 13 мая 2024, ПАИ

Путепровод через железную дорогу на 122-м км автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтируют в этом году. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Обновление искусственного сооружения идёт по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На это выделено 158 млн рублей. Ремонт выполняет подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

На объекте сделают ремонт опор, подъем железобетонных балок и замену опорных частей мостового сооружения. Также будет полностью обновлено мостовое полотно: из выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции, дорожной одежды на проезжей части и на служебных проходах. На подходах к путепроводу планируется устройство водосбросов с проезжей части и замена асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного будет установлено новое барьерное и перильное ограждение, выполнены работы по укреплению конусов моста и устройству лестничных сходов. Также предусмотрены работы по переустройству сетей РЖД.

В связи с ремонтом с сегодняшнего дня и до его завершения (срок по контракту: 30 ноября 2024 года) вводится ограничение движения на участке путепровода.

Объезд закрытого участка осуществляется для легковых автомобилей (массой до 10 т) по автомобильным дорогам общего пользования через Пыталово, а для грузовых машин по автомобильным дорогам общего пользования через населенные пункты: Шелино – Станские – Грешина Гора – Пышково – Городище – Анциферово.