Фонд инвестразвития Псковской области сопровождает более 80 инвестиционных проектов

14:37, 13 мая 2024, ПАИ

Число инвестпроектов, находящихся на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области, за полгода увеличилось почти вчетверо. Об этом рассказала руководитель фонда Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Инвестиционное соглашение – это мера поддержки. Это механизм, к которому бизнес начал обращаться всё чаще и чаще. Есть бизнес-идея, либо инвестиционное намерение, либо желание реализовать тот или иной проект, а государство помогает реализовать и довести её до конца», – отметила Екатерина Ершова.

По её словам, интерес к инвестиционным проектам значительно вырос в Псковской области. «Если мы говорим про последние полгода, то количество инвестиционных проектов, которые взяты у нас на сопровождение, утроилось. Это значение прибывает каждую неделю, и мы рады засвидетельствовать, что заявки на получение первичной консультации по проектам поступают в ежедневном режиме. На ноябрь у нас на сопровождении было 23 инвестиционных проекта, а на текущий момент их 83. Наша задача как фонда – дать консультацию, обратную связь по любому вопросу», – обратила внимание руководитель фонда.

Бывают и такие запросы, когда инвестор имеет площадку, но не имеет бизнес-идеи, добавила она.