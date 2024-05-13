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Экономика

Фонд инвестразвития Псковской области сопровождает более 80 инвестиционных проектов

Число инвестпроектов, находящихся на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области, за полгода увеличилось почти вчетверо. Об этом рассказала руководитель фонда Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Насколько увеличилось количество запросов по поводу проектов в фонд инвестиционного развития Псковской области, рассказала Екатерина Ершова. Фото: Андрей Степанов

«Инвестиционное соглашение – это мера поддержки. Это механизм, к которому бизнес начал обращаться всё чаще и чаще. Есть бизнес-идея, либо инвестиционное намерение, либо желание реализовать тот или иной проект, а государство помогает реализовать и довести её до конца», – отметила Екатерина Ершова.

По её словам, интерес к инвестиционным проектам значительно вырос в Псковской области. «Если мы говорим про последние полгода, то количество инвестиционных проектов, которые взяты у нас на сопровождение, утроилось. Это значение прибывает каждую неделю, и мы рады засвидетельствовать, что заявки на получение первичной консультации по проектам поступают в ежедневном режиме. На ноябрь у нас на сопровождении было 23 инвестиционных проекта, а на текущий момент их 83. Наша задача как фонда – дать консультацию, обратную связь по любому вопросу», – обратила внимание руководитель фонда.

Бывают и такие запросы, когда инвестор имеет площадку, но не имеет бизнес-идеи, добавила она.

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