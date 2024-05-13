Региональный этап соревнований «Зарница 2.0» пройдёт в Великих Луках

14:52, 13 мая 2024, ПАИ

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пройдёт в Великих Луках с 14 по 17 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Отборочные этапы военно-патриотической игры проходили по всей России с конца февраля по начало апреля. Из Псковской области заявки на участие в проекте подали более 3000 участников. По итогам предыдущих этапов выявлены 39 сводных отрядов для участия в региональном этапе игры.

Региональный этап игры пройдёт в двух возрастных категориях: средней (11-13 лет) и старшей (14-17 лет). Участников ждут соревнования как в командных, так и личных зачётах, которые разработаны с учётом современных вызовов и основанных на принципах легендарной игры. Ребята получат социально значимые и профессиональные навыки во время соревнований. Кроме того, они научатся обращаться с лазертаг-оборудованием и применят опыт и знания своих наставников.

Все отряды будут состоять из командира отряда, политрука, штурмовика, топографа, медика, военного корреспондента, сапёра, оператора БПЛА. Для взрослых также отведена роль «наставника».

Будут представлены следующие этапы отрядных состязаний: строевая подготовка, основы российской государственности и военной истории, общевойсковая грамотность, основы РХБЗ, огневая подготовка, военизированная полоса препятствий, тактическая игра на местности, тактическая медицина и самопомощь.

Этапы в рамках специализированных состязаний по ролям в отряде: состязание командиров, штурм и тактика боя в ограниченном пространстве (для штурмовиков), инженерно-саперное дело (для сапёров), военно-полевая (тактическая) медицина (для медиков), основы военной журналистики (для военкоров), топография (для топографов).

Великие Луки выбраны площадкой для проведения регионального этапа неслучайно. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Памятник Александру Матросову находится на одноименной площади у краеведческого музея, которая станет основной площадкой проведения игры.

Отметим, что организаторами регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» выступит комитет по образованию Псковской области, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области, правительство Псковской области, центр военно-спортивной подготовки «Воин», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер», региональное отделение российского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Псковской области, военный комиссариат Псковской области.

Ранее сообщалось, что районный этап соревнований «Зарница 2.0» прошёл в Бежаницах.