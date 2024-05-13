Интерес инвесторов к сфере туризма в Псковской области постоянно растёт – Екатерина Ершова

15:04, 13 мая 2024, ПАИ

С какими проектами чаще всего обращаются в Фонд инвестиционного развития Псковской области, рассказала его руководитель Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Самые частые запросы связаны с темой туризма, отметила она. «Внешний вызов брошен, и показатели внутреннего туризма увеличивается многократно. Туристический поток есть – всё-таки не надо забывать, что у нас очень богатая история региона», – сказала Екатерина Ершова.

По её словам, инвестиционные проекты в этом направлении «разрастаются в геометрической прогрессии».

«В данном случае у инвестора уже, как правило, есть площадка. Мы объясняем инвестору тот или иной механизм, чтобы участок стал потенциальной площадкой и был сделан в соответствии с документами планирования», – объяснила Екатерина Ершова.