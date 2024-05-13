Великолукский колледж стал победителем конкурса сельских творческих пространств «АРТ в село»

14:53, 13 мая 2024, ПАИ

Великолукский механико-технологический колледж стал победителем конкурса среди сельских творческих пространств «АРТ в село», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Площадки колледжа, на которых проводятся мероприятия, будут дополнительно оборудованы различными творческими наборами и настольными играми. Полученный инвентарь планируется использовать не только в учебной работе и внеурочной деятельности, но и на общественных мероприятиях с местными жителями.

Всего на конкурс было подано 70 заявок из 26 регионов России.