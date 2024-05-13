Правительство поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

15:29, 13 мая 2024, ПАИ

Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции (европротокол), сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», – следует из проекта заключения правительства.

Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

В документе с решением кабмина уточняется, что оформление ДТП без полицейских «несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика», поэтому и нужен расширенный доступ к данным, чтобы избежать подобных преступных действий.