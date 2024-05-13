В Псковской области сотрудник Госавтоинспекции потушил загоревшийся на ходу автомобиль

15:33, 13 мая 2024, ПАИ

Сотрудник Госавтоинспекции потушил загоревшийся на ходу автомобиль в посёлке Пригородный Дновского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Дедовичский», старший сержант полиции Артём Каменских увидел едущий навстречу автомобиль ВАЗ-2101, из-под капота которого виднелось пламя. С помощью сигнального громкоговорителя полицейский предупредил водителя и после остановки транспорта начал тушить возгорание. Помощь пожарных не потребовалась, никто не пострадал.

Старший сержант полиции отметил, что подобный случай на дороге у него произошёл впервые, так как в органах внутренних дел он служит всего месяц.