Восемь боеприпасов и четыре единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
Восемь боеприпасов и четыре единицы оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 6 по 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.
За неделю в регионе провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили одно административное правонарушение.
Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.
Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.
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