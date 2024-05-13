Восемь боеприпасов и четыре единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

15:49, 13 мая 2024, ПАИ

Восемь боеприпасов и четыре единицы оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 6 по 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили одно административное правонарушение.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.