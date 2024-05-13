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Происшествия

16,5 лет колонии получил гражданин Латвии за контрабанду 49 кг наркотиков через границу в Псковской области

В Псковской области удалось пресечь незаконную деятельность уроженца Латвии, который признан виновным в контрабанде наркотиков через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в особо крупном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. Работа проводилась совместно с Псковской таможней.

Фото пресс-службы УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в декабре 2022 года осуждённый, заведомо зная о наличии в конструктивных полостях автомобиля, на котором он передвигался, брикетов с наркотиками, переместил через государственную границу запрещенные вещества на территорию России. 62 свертка с гашишем были обнаружены в ходе обследования и досмотра транспортного средства. Общая масса изъятого наркотика превысила 49 килограммов.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве гражданину назначено наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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