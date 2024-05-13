Псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Библиотечный диктант»

16:54, 13 мая 2024, ПАИ

Псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской просветительской акции «Библиотечный диктант – 2024», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. Об этом ПАИ сообщили в детской библиотеке «Лик».

С 27 мая с 6:00 по московскому времени будет работать онлайн-тест, который закроется 30 мая в 6:00 по московскому времени. В официальной группе диктанта «ВКонтакте» (vk.com/bibdiktantnomb) будут публиковаться информационные посты, на основе которых подготовлен тест.

Прошедшие онлайн-тест получат сертификат акции «Библиотечный диктант» в электронном виде.

Пройти диктант можно в том числе в детской библиотеке «Лик» в Пскове в часы её работы.

Организатором акции является Новосибирская областная юношеская библиотека.