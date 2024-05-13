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Общество

Цифровизация: от выполненных задач к новым целям

Сегодня Госдума рассматривает кандидатуры вице-премьеров. Одна из предложенных кандидатур – Дмитрий Чернышенко, который на протяжении нескольких лет на той же позиции в правительстве Михаила Мишустина курирует «цифру». И без преувеличения, скачок, который за последние три года сделала Россия в цифровизации, можно назвать гигантским. Понятно, что динамика отчасти была подстегнута объективными факторами, например, пандемией коронавируса. Однако именно Россия, как никакая другая страна в мире, воспользовалась этим шансом.

О необходимости цифровой трансформации в социальной сфере, в экономике говорили давно. В 2020 году в качестве одной из национальных целей она была названа в президентском указе «О наццелях до 2030 года».

Сегодня все массовые социально значимые госуслуги переведены в электронный вид. Портал госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян. Несмотря на санкционное давление, IT-отрасль развивалась бурными темпами: ее вклад в ВВП страны по итогам 2023 года достиг почти 2%. Если говорить в абсолютных цифрах, то объем реализованных цифровых продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб.

Де-факто показатели цели «Цифровая трансформация», установленные президентом, перевыполнены.

В Псковской области цифровизация выражается во внедрении не только цифровых технологий и масштабном переводе региональных и муниципальных услуг в «Госуслуги», но и в развитии связи. Хотя и это всего два направления из нескольких десятков.

Если в начале 2021 года в электронном виде предоставлялось всего несколько услуг, в т. ч. запись в детские сады, отдельные выплаты в сфере социальной защиты, то на сегодняшний день на портале «Госуслуги» доступно уже 89 массовых социально значимых региональных и муниципальных услуг. Кстати, в 2022 году наш регион стал одним их первых, где была реализована возможность онлайн-записи детей в 1-й класс.

Псковичи по достоинству оценили новые возможности. Только за 2023 год подано более 30 тыс. электронных заявлений на получение региональных массовых социально значимых услуг. Это на 15% больше, чем в 2022 году.

Доля заявлений, подаваемых в электронном виде, в 2023 году достигла 40% от общего количества заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

На сегодняшний день уже порядка 400 тысяч (почти 70%) жителей Псковской области имеют подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», из них почти половина являются активными пользователями или хотя бы 1 раз получали услуги в электронном виде.

Что касается связи. С 2018 года в регионе установлено более 200 базовых станций сотовой связи, при этом половина из них за счет бюджетных средств, как федеральных, так и региональных.

«С 2019 года было решено использовать другую модель привлечения операторов связи в малочисленные населенные
пункты – сервисный контракт, – напомнил Виталий Рахманов. – В 2021 году реализация механизма сервисного контракта была поддержана на федеральном уровне. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина наша область получила поддержку в размере 200 млн рублей. Благодаря чему стала возможной реализация проекта «Развитие услуг подвижной радиотелефонной связи и беспроводного широкополосного доступа к интернету на территориях малочисленных населенных пунктов Псковской области». В этот проект были включены населенные пункты с численностью населения от 20 до 100 человек с полным отсутствием услуг связи, в которых в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» установка базовых станций не предусмотрена».

Виталий Рахманов напомнил, что в Псковской области одной из проблем на сегодняшний день является недоступность широкополосного доступа в сеть Интернет в местностях, где низкая плотность населения не позволяет достичь порога окупаемости затрат для операторов связи на строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи до отдельных домохозяйств.

Для решения этой проблемы в Псковской области успешно используется механизм финансирования проектов по созданию условий подключения по волоконно-оптическим линиям связи частных домохозяйств из средств, выделяемых на проекты ТОС. Так, в апреле 2024 года в Псковской области завершился конкурс проектов, реализуемых ТОС, где выиграли два проекта: «Интернет в Изборске. Этап 1» и «Интернет в Изборске. Этап 2» на общую сумму 900 тыс. рублей.

Это лишь малая часть примеров того, как «цифра» проникает и помогает в жизни жителям региона.

Что дальше? В масштабах страны стоит несколько задач. Во-первых, необходима донастройка целого ряда цифровых платформ, прежде всего в сфере госуправления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы – этим в новом составе правительства будет заниматься вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Дмитрий Чернышенко будет работать в направлении, которое сейчас находится на острие развития во всем мире: речь о технологиях искусственного интеллекта, который уже сейчас становится в сферах, где его применяют, драйвером развития. А России есть куда расти. Напомним, кстати, что до 2030 года стоит цель войти в число мировых лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ, обеспечить внедрение и применение ИИ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере. К 2030 году это должно «монетизироваться» в 11 трлн рублей в ВВП страны.

В тесной связке с развитием прорывных IT-технологий находится молодежная политика, образование, научная среда. Поэтому логично, что координацией этих проектов займется вице-премьер, который в новом составе правительства будет курировать нацпроекты «Кадры», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также федпроект «Спорт – норма жизни», отвечать за научно-образовательное обеспечение нацпроектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодёжь, Минспорт.

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