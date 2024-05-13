Рейд по выявлению скрывающихся от исполнения воинского долга провели в Пскове

17:12, 13 мая 2024, ПАИ

Очередной рейд по выявлению скрывающихся от исполнения воинского долга граждан призывного возраста, получивших российское гражданство, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В ходе мероприятия проверили 14 человек, которые прибыли из-за рубежа и получили гражданство Российской Федерации. Среди них мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте, не выявлено.

Кроме того, им разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в Вооружённые силы РФ.