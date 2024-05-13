Псковская область находится в зелёной зоне в рейтинге инвестиционного потенциала регионов России

17:18, 13 мая 2024, ПАИ

Псковская область находится в зелёной зоне в рейтинге инвестиционного потенциала регионов России, сообщила руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

«Такой рейтинг существует. Он, правда, оценивается не порядковыми местами, а зонами: зелёной, жёлтой, красной. Мы двигаемся в зелёной зоне, но это по результатам прошлого подведения. Сейчас как раз таки ожидается подведение нового этапа», – отметила Екатерина Ершова.

Критерии оценки рейтинга меняются ежегодно, и они привязаны к темпам реализации регионального инвестиционного стандарта, объяснила она.

«Все регионы начинали путь с элементарного принятия инвестиционной декларации – свода, который регламентирует права инвесторов общими формулировками. Потом это всё спускалось уже подзаконными актами, регулировалось законами, постановлениями и распоряжениями. На текущий момент методики меняются из года в год», – рассказала Екатерина Ершова.

По открытому электронному сопровождению сейчас восемь субъектов РФ, включая Псковскую область, работают в этом направлении, отметила она. «И только у нас и у Ленобласти лучшее программное обеспечение в рамках этой методики», – заключила Екатерина Ершова.