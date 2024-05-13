На «Ночь музеев» в Изборске приглашают псковичей и туристов 18 мая

17:47, 13 мая 2024, ПАИ

На «Ночь музеев» в Изборске приглашают псковичей и туристов 18 мая. В этом году главная тема акции – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Главным событием станет открытие межмузейного выставочного проекта «Чудо Преображения», посвящённого реставрации церкви Преображения Господня на острове Кижи. Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи», сотрудники которого проведут для гостей авторские экскурсии, интереснейшие мастер-классы, а также раскроют секреты приготовления карельского десерта.

Гостей ждёт ночная экскурсия по Изборску, лекции, мастер-классы, игры и многое другое.

Посетителей ждут в Изборск 18 мая с 16:00 до 2:00. Вход свободный.