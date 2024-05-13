Свидетелей ДТП на проспекте Гагарина в Великих Луках разыскивает полиция

18:14, 13 мая 2024, ПАИ

Свидетелей ДТП, произошедшего на проспекте Гагарина в Великих Луках 7 мая с 17:00 до 18:00, разыскивает полиция. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

ДТП произошло у дома № 79. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 34-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

Всех, кто что-либо знает об этом ДТП, просят обращаться по телефонам 02 и 7-51-41.