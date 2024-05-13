Камерный хор «Кант» представит Псковскую область на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

19:00, 13 мая 2024, ПАИ

Камерный хор «Кант» станет участником зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» СЗФО, сообщает портал Luki-News со ссылкой на детскую школу искусств «Центр» города Великие Луки.

Псковскую область коллектив камерного хора «Кант» будет представлять в Архангельске. Уже на этой неделе участники отправятся на конкурс.

В мероприятии в этом году примут участие 259 представителей ряда регионов: театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли и духовые оркестры, обладающие званиями «Народный», «Образцовый» или «Заслуженный коллектив народного творчества».

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы» СЗФО, проходит в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ. Организаторами фестиваля выступят Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Архангельской области, ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества».

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов – масштабная лаборатория народного творчества. Реализуемый с 2019 года фестиваль объединил все регионы страны, 1 316 коллективов, сто из которых стали лауреатами и получили гранты на развитие творческой деятельности.