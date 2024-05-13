Современный светодиодный экран появился в ГКЦ Пскова

20:22, 13 мая 2024, ПАИ

В Городском культурном центре в Пскове появился современный светодиодный экран. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Теперь городские праздники, концерты, театрализованные представления и детские программы будут проходить на новом уровне! Технические характеристики экрана позволяют демонстрировать изображения, видео и анимацию в высоком качестве. Первыми новинку оценили артисты и гости концертов ГКЦ в День Победы», – отметил Борис Елкин.

Глава города также поблагодарил правительство Псковской области за поддержку городских учреждений культуры. Такое обновление стало возможным благодаря субсидии из областного бюджета.