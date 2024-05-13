В посёлке Тямша продолжается возведение храма в честь святых жён-мироносиц

20:34, 13 мая 2024, ПАИ

В посёлке Тямша Псковского района продолжается возведение храма в честь святых жён-мироносиц. Храм в русском стиле из брёвен поднялся уже на высоту более двух метров, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Возведение храма Святых Жён-мироносиц началось в мае. Законопатить щели между брёвнами помогали прихожане храма во главе со своим настоятелем иереем Николаем Подгурским.

«Все прихожане от мала до велика участвуют в возведении дома Божия, чтобы в нём было благодатно и тепло молиться. На Руси храм Божий всегда строили всем миром, и жители Тямши будут рады помощи всех неравнодушных людей, готовых вместе с ними потрудиться на строительстве нового храма», – отметили в Псковской епархии.