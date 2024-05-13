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Общество

Участники проекта «Истоки. Школа» в Печорах проведут в странах СНГ уроки русского языка

С 13 по 22 мая продлится заявочная кампания на заезд «Русское слово» всероссийского проекта «Истоки. Школа», который объединит филологов, историков, культурологов в круглогодичном молодёжном образовательном центре «Истоки», открытом при поддержке Росмолодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.

Первый образовательный заезд «Русское слово» состоится с 9 по 13 июня 2024 года в круглогодичном молодёжном образовательном историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры Псковской области при поддержке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Заезд будет посвящён актуальным вопросам и проблемам современного русского языка и литературы, эффективной межкультурной коммуникации и новым возможностям развития диалога культур.

Важной частью заезда будет обучение и проведение очного этапа отбора участников программы «Послы русского языка в мире». Уже в 2024 году финалисты отправятся в путешествия по странам СНГ с целью проведения образовательно-просветительских мероприятий по русскому языку для иностранных школьников и студентов.

Для участия в заезде необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Отметим, в 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.

В 2023 году участниками заездов центра «Истоки» в рамках форума «Истоки», а также всероссийского проекта «Истоки. Школа» стали более 1 300 человек со всей России, среди которых военнослужащие СВО, участники всероссийского проекта служения «Твой Герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.

Напомним также, торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» состоялось 5 июля 2023 года.

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