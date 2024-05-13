Общественники проверили условия содержания заключённых в псковском СИЗО-1

22:57, 13 мая 2024, ПАИ

Члены общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили следственный изолятор № 1 УФСИН России по Псковской области. Основной целью визита стала проверка условий содержания в учреждении подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Представители общественной наблюдательной комиссии региона Василий Лупаков и Андрей Стегний в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе областного УФСИН Вячеслава Иванова и врио начальника СИЗО-1 Романа Филиппова оценили условия отбывания наказания и содержания. Они осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию и несколько камер режимного корпуса, которые отведены для проведения индивидуальных бесед с содержащимися в учреждении гражданами.

Члены наблюдательной комиссии заметили, что созданию комфортных условий отбывания наказания и содержания в последнее время уделяется значительное внимание. Особый акцент сделан на проведении текущего ремонта в спальнях в помещениях хозотряда.

Кроме того, по результатам встречи состоялось рабочее совещание, на котором стороны обменялись мнениями и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.