В Печорах продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре и благоустройство городского пространства

23:09, 13 мая 2024, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре и благоустройство города Печоры продолжаются. О ходе строительных работ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«На Соборной площади сделаны археологические изыскания, проложены коммуникации, выполнена укладка тротуаров, высадка цветов и деревьев, устройство освещения. На Святой горке реализован проект спасения памятника природы – 600-летнего монастырского дуба. Разработана проектная документация реставрации Успенской церкви и Михайловского собора», – говорится в сообщении.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»









Кроме того, продолжается реставрация башен Святых ворот XVII–XVIII веков, Верхних решёток XVI века и Нижних решёток XIX века, Изборской, Тарарыгинской, Тайловской, Тюремной, Благовещенской, Никольской, крепостных стен XVI века, Лазаревской церкви 1800 года, Сретенской церкви 1870 года, Благовещенской церкви 1541 года, ризницы XV–XVI веков, большой звонницы XV века.

Завершаются также работы по прокладке инженерных сетей внутри монастыря (хозяйственно бытовой и ливневой канализации, водоснабжения, отопления и электричества).