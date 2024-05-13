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Семинар «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и деструктивного поведения» проходит в Пскове

В Пскове 13–14 мая проходит семинар «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и деструктивного поведения: эффективные методы профилактики и практической помощи». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Мероприятие организовано правительством Псковской области и региональным комитетом по образованию. Оператором выступил ПОИПКРО.

Проводит семинар руководитель центра кризисной психологии, президент благотворительного фонда профилактики суицидального поведения «Выход есть всегда» Михаил Хасьминский.

В семинаре также участвуют председатели и ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты органов местного самоуправления в сфере образования, заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, советники директора по воспитанию.

В течение двух дней специалисты в области профилактики деструктивного поведения в молодёжной и образовательной среде будут изучать факторы риска суицидального поведения несовершеннолетних, цели суицидального поведения, вопросы влияния современной массовой культуры на группу риска суицидального поведения.

Мероприятие проходит на площадке гимназии № 29 в Пскове. Участникам семинара по итогам мероприятия будут выданы удостоверения о повышении квалификации.

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