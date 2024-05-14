День фрилансера отмечается в России

07:01, 14 мая 2024, ПАИ

14 мая в России отмечается День фрилансера, сообщает calend.ru. Этот профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса.

Дата праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров — сервиса по поиску удаленной работы.

Фрилансер (freelancer — свободный копьеносец, вольный стрелок) — человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета.

Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьезным — занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди — профессионалы своего дела отмечают, что фриланс — это стиль жизни. Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома.

К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус — самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.