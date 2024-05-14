Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чаще всего в России дают взятки в размере 10-50 тысяч рублей

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в размере 10–50 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую публикует судебный департамент при Верховном суде.

За такие поборы в 2023 году осудили 5245 человек. Это примерно четвертая часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего таких в прошлом году было 22 014 человек).

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера» — ими воспользовались 3760 коррупционеров. На третьем месте — взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и только на четвертом и пятом — суммы от 150 тысяч (2978) и от 1 млн рублей (1800 осужденных). Самым экзотическим оказался размер взятки в сумме до 500 руб. — за это привлекли к ответственности менее 700 человек.

Самым распространенным коррупционным преступлением остается получение (2134 человека) и реже — дача взятки (1526 осужденных).

В 2022 году услуги в качестве взятки по распространенности (3404 осужденных) были только на третьем месте — после сумм в пределах 10–50 тыс. руб. (4137 человек) и 1–10 тыс. (3658). А, например, в 2012 году, когда судебный департамент только начал публиковать отдельную статистику по делам коррупционной направленности, таких случаев было зафиксировано всего два (из 5428 преступлений). Самый популярный размер взятки тогда находился в пределах 1–10 тыс. руб. Такие суммы фигурировали в 2231 приговоре, это почти половина от их общего числа в 2012 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Фонтан на Четырёх углах в Пскове быстро стал популярным местом у горожан
14 мая 2024

Православные верующие празднуют Радоницу: что можно и что нельзя делать в этот день
13 мая 2024

Молодёжный бал Победы в Пскове
13 мая 2024

В Печорах продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре и благоустройство городского пространства
13 мая 2024

Общественники проверили условия содержания заключённых в псковском СИЗО-1
13 мая 2024

Участники проекта «Истоки. Школа» в Печорах проведут в странах СНГ уроки русского языка
13 мая 2024

Полицейские помогли эвакуировать жильцов из задымлённого подъезда многоэтажки в Пскове
13 мая 2024

В посёлке Тямша продолжается возведение храма в честь святых жён-мироносиц

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...