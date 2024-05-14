Чаще всего в России дают взятки в размере 10-50 тысяч рублей

08:25, 14 мая 2024, ПАИ

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в размере 10–50 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую публикует судебный департамент при Верховном суде.

За такие поборы в 2023 году осудили 5245 человек. Это примерно четвертая часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего таких в прошлом году было 22 014 человек).

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера» — ими воспользовались 3760 коррупционеров. На третьем месте — взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и только на четвертом и пятом — суммы от 150 тысяч (2978) и от 1 млн рублей (1800 осужденных). Самым экзотическим оказался размер взятки в сумме до 500 руб. — за это привлекли к ответственности менее 700 человек.

Самым распространенным коррупционным преступлением остается получение (2134 человека) и реже — дача взятки (1526 осужденных).

В 2022 году услуги в качестве взятки по распространенности (3404 осужденных) были только на третьем месте — после сумм в пределах 10–50 тыс. руб. (4137 человек) и 1–10 тыс. (3658). А, например, в 2012 году, когда судебный департамент только начал публиковать отдельную статистику по делам коррупционной направленности, таких случаев было зафиксировано всего два (из 5428 преступлений). Самый популярный размер взятки тогда находился в пределах 1–10 тыс. руб. Такие суммы фигурировали в 2231 приговоре, это почти половина от их общего числа в 2012 году.