Псковская молодёжь может принять участие в конференции ​«Мой край в годы Великой Отечественной войны»

09:42, 14 мая 2024, ПАИ

Псковичей в возрасте до 35 лет приглашают принять участие в ежегодной молодежной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодежном центре.

На конференцию принимаются работы по следующим направлениям: генеалогическое, биографическое, краеведческое.

Конференция пройдет 17 мая на базе Молодежного центра Пскова. Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 15 мая, научную работу необходимо прислать в срок до 17 мая на адрес электронной почты conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».