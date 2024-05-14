Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская молодёжь может принять участие в конференции ​«Мой край в годы Великой Отечественной войны»

Псковичей в возрасте до 35 лет приглашают принять участие в ежегодной молодежной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодежном центре.

На конференцию принимаются работы по следующим направлениям: генеалогическое, биографическое, краеведческое.

Конференция пройдет 17 мая на базе Молодежного центра Пскова. Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 15 мая, научную работу необходимо прислать в срок до 17 мая на адрес электронной почты conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Фонтан на Четырёх углах в Пскове быстро стал популярным местом у горожан
14 мая 2024

Православные верующие празднуют Радоницу: что можно и что нельзя делать в этот день
13 мая 2024

Молодёжный бал Победы в Пскове
13 мая 2024

В Печорах продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре и благоустройство городского пространства
13 мая 2024

Общественники проверили условия содержания заключённых в псковском СИЗО-1
13 мая 2024

Участники проекта «Истоки. Школа» в Печорах проведут в странах СНГ уроки русского языка
13 мая 2024

Полицейские помогли эвакуировать жильцов из задымлённого подъезда многоэтажки в Пскове
13 мая 2024

В посёлке Тямша продолжается возведение храма в честь святых жён-мироносиц

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...