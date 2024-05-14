Псковская молодёжь может принять участие в конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны»
Псковичей в возрасте до 35 лет приглашают принять участие в ежегодной молодежной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодежном центре.
На конференцию принимаются работы по следующим направлениям: генеалогическое, биографическое, краеведческое.
Конференция пройдет 17 мая на базе Молодежного центра Пскова. Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 15 мая, научную работу необходимо прислать в срок до 17 мая на адрес электронной почты conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».
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