Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Три псковички в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по пилону и воздушной гимнастике

Псковская область заняла третье место в общекомандном зачёте во всероссийских соревнованиях по пилонному спорту и воздушной гимнастике, которые проходили четыре дня в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Псковском техническом лицее.

Три псковички в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по пилону и воздушной гимнастике. Фото предоставлено Псковским техническим лицеем

Всего 23 региона приняли участие в состязаниях в Москве. Три спортсменки из Псковской области вошли в состав сборной России и прошли отбор на чемпионат мира по воздушной гимнастике, который состоится в Греции.

Ранее сообщалось, что псковские спортсменки из команды Gym_Koloskova завоевали медали на чемпионате и первенстве Псковской области по спорту на пилоне и воздушной акробатике.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Псковичка завоевала награды первенства России по гребле на байдарках
14 мая 2024

Федерация зимнего плавания Псковской области предложила названия для Солдатского пляжа
14 мая 2024

Три псковички в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по пилону и воздушной гимнастике
14 мая 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
14 мая 2024

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по фехтованию
13 мая 2024

Торжественное открытие четвёртого сезона ЮФЛ Северо-Запада состоялось на великолукском стадионе «Экспресс»
13 мая 2024

Псковская региональная федерация баскетбола передаст 425 мячей школам области
13 мая 2024

Открытый турнир по регби «Кубок Победы» прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...