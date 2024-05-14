Три псковички в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по пилону и воздушной гимнастике

11:17, 14 мая 2024, ПАИ

Псковская область заняла третье место в общекомандном зачёте во всероссийских соревнованиях по пилонному спорту и воздушной гимнастике, которые проходили четыре дня в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Псковском техническом лицее.

Всего 23 региона приняли участие в состязаниях в Москве. Три спортсменки из Псковской области вошли в состав сборной России и прошли отбор на чемпионат мира по воздушной гимнастике, который состоится в Греции.

Ранее сообщалось, что псковские спортсменки из команды Gym_Koloskova завоевали медали на чемпионате и первенстве Псковской области по спорту на пилоне и воздушной акробатике.

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