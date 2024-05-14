Восемь снарядов времён Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе
Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
Снаряды нашли у деревни Мылинки.
Группа разминирования областной службы спасения идентифицировала артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны диаметром 76 миллиметров в количестве восьми единиц.
Ранее мины времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском и Себежском районах.
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